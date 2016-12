Carros nieuwsflash: Volkswagen, BMW en Bentley

Carros nieuwsflash van vrijdag 23 december: Volkswagen Golf R blijft de SEAT Leon Cupra voor, BMW 5 Serie gaat aan de stekker en Bentley Continental GT als Black Edition.

Volkswagen Golf R wint 10 pk

Nu de nieuwe SEAT Leon Cupra 300 pk aan de man brengt, is de nieuwe Volkswagen Golf R het aan zijn stand verplicht zijn concerngenoot voor te blijven. De Golf R (ook als Variant) die in maart in de showroom staat, heeft dus 10 pk meer vermogen dan zijn voorganger. Naast de 310 pk rekent de vierwielaangedreven Golf R op een koppel van 400 Nm. Dat is 20 Nm meer dan voorheen. De 0-100 km/u sprint verloopt in 4,6 seconden. Volgende maand worden de prijzen bekend.



BMW 530e iPerformance heeft een stekker

Eveneens in maart staat de BMW 530e iPerformance bij de dealer. De iPerformance is een plug-in hybride versie van de nieuwe 5 Serie. Het is de zesde plug-in hybride in het aanbod van BMW en de eerste keer dat de 5 Serie over zowel een benzinekrachtbron als een elektromotor beschikt. De aandrijflijn leent de nieuwe ‘vijf’ van de BMW 330e. De iPerformance kent een systeemvermogen van 252 pk en een koppel van 420 Nm. De klassieke sprint wordt in dik zes tellen afgelegd. Doordat de BMW 5 Serie op één stekkerlading tot 50 kilometer elektrisch en dus emissievrij rijdt, is het gemiddelde verbruik vastgesteld op 1,9 liter brandstof per honderd kilometer.



Bentley Continental GT als Black Edition

Ook Bentley doet mee aan de Black Edition-trend. Haar Continental GT V8 is namelijk leverbaar met tal van donkerkleurige accenten. In de praktijk is al het chroom vervangen door hoogglanzend zwart. Onder meer de 21-inch velgen, grille, raamlijsten, handgrepen en de omlijsting van de lichtunits zijn zwartgelakt. Om nog extra op te vallen levert Bentley bodykits in contrasterende kleuren aan.