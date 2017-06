Volkswagen Arteon nu in de showroom, maar niet in de basisversie

De nieuwe Volkswagen Arteon staat nu bij de dealer, met vanafprijzen die oplopen tot ruim 58.000 euro. Liever een goedkopere ‘Gran Turismo’? Dit najaar duikt de basisversie onder de 40 mille.

De nieuwe Volkswagen Arteon heeft de Passat CC en CC als voorlopers. Waar die voorgangers aanschurkten tegen de Passat, daar doet de Arteon het anders. De coupé, of zoals Volkswagen de auto graag zelf als ‘Gran Turismo’ bestempeld, wordt boven de Passat geplaatst en dat zien we duidelijk terug in de prijzen. De topversies van de Arteon kosten immers respectievelijk 58.090 en 58.190 euro. De eerste betreft de 280 pk sterke Arteon Business R 2.0 TSI. Deze variant is onder meer voorzien van zeventraps DSG en 4Motion-vierwielaandrijving.



Arteon Business R

Wie honderd euro meer neertelt, krijgt een tweeliter diesel met 240 pk. De zeventraps automaat is aanwezig, maar vierwielaandrijving niet. Deze Arteon Business R richt zich met zijn rijke standaarduitrusting op de zakelijke rijder. Onder meer biedt de Business R mobiele online diensten, een digitaal instrumentenpaneel, verkeerstekenherkenning, een adaptieve cruise control, park distance controle en verwarmbare voorstoelen. Verder is dit model voorzien van diverse sportieve R-Line details, getinte ruiten en een leder/alcantara-bekleding.



Instapper

Wie nog even op z’n Arteon kan wachten, kan in september intekenen voor het instapmodel. Deze Arteon 1.5 TSI Evo heeft een vermogen van 150 pk en is voorzien van een handgeschakelde zesversnellingsbak. De precieze vanafprijs geeft Volkswagen nog niet, maar het wil wel kwijt dat de auto goedkopers is dan 40.000 euro.