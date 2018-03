Volgens beproefd recept: de McLaren 570GT MSO Black Collection

Black Editions. Ieder zichzelf respecterend automerk komt zo nu en dan met een totaal zwarte uitvoering van een luxe of snel model. Nu is McLaren aan de beurt. Haar MSO-afdeling onttrekt de 570GT van alle kleur.

Even een greep uit het aanbod van recente modellen waarbij zwart de boventoon voert; de Ford GT ’66 Heritage Edition, Rolls-Royce Ghost en Wraith Black Badge, Mercedes-Benz S-Klasse Coupé Night Edition, Porsche 911 Targa 4S Exclusive Alex Edition, BMW X5 M en X6 M Black Fire Edition en de Audi A4 S line black edition. Kortom; als je als automerk wat speciaals wil met een model, dan verf je hem zwart. Omdat dat de kleur is van ‘elegantie, kracht en autoriteit waarbij er bovendien ruimte is voor een vleugje mystiek’.



Zwart

Althans, dat zijn de woorden van Rob Melville, de designbaas bij McLaren. Want ook de Britten hebben nu een black edition van een aansprekend model. De McLaren 570GT wordt namelijk door de heren en dames van MSO omgetoverd tot Black Collection, compleet met zwarte lak, wielen en remklauwen. In het interieur is zowel zwart leder als zwart alcantara terug te vinden. Om zich er niet te makkelijk van af te maken heeft het MSO-team verder een titanium uitlaatsysteem gemonteerd en het Sport Pack. Beide keuzes maken de auto nog wat sportiever. Het uitlaatsysteem zorgt voor iets luidere brullen en een paar kilo minder aan wagengewicht, terwijl het sportpakket voorziet in extra mogelijkheden met betrekking tot de rij-instellingen.

In totaal worden er 100 exemplaren van de McLaren 570GT MSO Black Collection gebouwd.