Op de luchthaven van Paris-Charles De Gaulle parkeert Stan voortaan je auto. Volautomatisch, want Stan is een ‘valet robot’. En op Düsseldorf Airport werkt Ray, ook hij is een parkeerrobot.

Wie deze zomervakantie weer eens de drukke luchthaven aandoet, zal het parkeren waarschijnlijk vervloeken. Gelukkig wordt er op verschillende luchthavens gewerkt aan het verminderen van de parkeerstress. In Düsseldorf en Parijs nemen namelijk parkeerrobots je auto aan en zetten hem weg op een vrije plek.

Düsseldorf: Ray

Parkeerrobot Ray is al een paar jaar actief op de luchthaven van Düsseldorf. Ray is gebouwd door het Duitse bedrijf Serva en twee van zijn broertjes werken in de Audi-fabriek in Ingolstadt. Je zet je auto neer op een vooraf geslecteerde plek, haalt een parkeerkaartje uit het systeem Ray schuift zijn ‘armen’ onder de auto. Vervolgens draagt hij de auto naar een parkeerplek. Easy does it.

Parijs: Stan

In Parijs is sinds kort een vergelijkbare parkeerrobot aan het werk. Zijn naam is Stan en is afkomstig van de Franse startup Stanley Robotics. Je zet de auto in een speciale parkeergarage en koopt een parkeerkaartje, waarna de roldeur dicht gaat en de Stan de auto optilt en naar z’n parkeervak brengt.

Besparing

Het voordeel van dergelijke parkeerrobots is dat ze de beschikbare parkeerruimte veel beter kunnen benutten. Stanley Robotics zegt dat er tot de helft meer auto’s geparkeerd kunnen worden op een bepaald oppervlakte. Eén robot zou 400 parkeerplekken kunnen bestieren en tussen de 20.000 en 30.000 auto’s per jaar kunnen parkeren. Bij elke parkeerboeking kent het systeem de vluchtgegevens van de autobezitter. Het weet dus ook hoe laat hij landt en zet de auto tijdig klaar.