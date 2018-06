Vijfjarenplan Tesla: C-segment auto, nog snellere Roadster en super-Gigafactory

Tesla stoomt vol door de komende vijf jaar. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zei topman Elon Musk dat zijn bedrijf onder meer werkt aan een compacte Tesla, de Model Y-SUV en aan een nieuwe Gigafactory.

Hoe compact die nieuwe Tesla is en wanneer hij op de markt komt, dat wilde Elon Musk nog niet kwijt, maar dat de auto er binnen nu en vijf jaar moet zijn, staat wel vast. In de wandelgangen wordt echter gesproken over een volledig elektrische Tesla die de strijd aan moet gaan met modellen als de Nissan Leaf, BMW i3 en de aankomende VW ID.

Meer duidelijkheid kon Tesla wel verschaffen over de komst van de Model Y. De compacte SUV komt in maart volgend jaar onder het doek vandaan, waarna de productie in de eerste helft van 2020 zal aanvangen.

Model 3

Musk ging ook nog even in op de Model 3. De door productieproblemen geplaagde nieuweling moet binnen 3 tot 4 maanden van de band rollen voor iedereen die de auto vandaag bestelt in de VS. Woon je echter buiten de VS en dan ook nog eens in een land waar het stuur van de auto rechts zit, dan is de wachttijd 15 maanden. Britse Model 3-liefhebbers moeten dus zeker wachten tot het derde kwartaal van 2019. En of daar veel mensen zin in hebben is de vraag.

Roadster

De veelbesproken nieuwe Tesla Roadster belooft een ware raket op wielen te worden als Tesla z’n beloften waarmaakt, want Musk zei dat de versie die de 0-100 km/u binnen de 2 tellen afraffelt, slechts het instapmodel is. Er komt ook nog een variant aan die is voorzien van het ‘SpaceX option package’. En die is nog rapper.

En als je snel optrekt, dan wil je ook snel kunnen laden. De derde generatie van de Supercharger zou daarom 240kW moeten aankunnen.

Gigafactory

Tesla gaat ook de komende jaren investeren in haar Gigafactory in Nevada. De productiefaciliteit wordt verder uitgebreid waardoor veruit het grootste gebouw in de wereld ontstaat. Ook komen er nog meer Gigafactories bij. Er wordt er eentje gebouwd in Shanghai.