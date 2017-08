Vierdeurs Mercedes-AMG GT schiet richting de 800 pk

De vierdeursversie van de Mercedes-AMG GT dook recent op in vermomming. Als de Panamera-concurrent volgend najaar de showroom bereikt, zal het vermogen oplopen tot circa 805 pk.

De vierdeurs Mercedes-AMG GT zal naar verwachting in september 2018 klaar zijn voor z’n marktintroductie. Waarschijnlijk zal de auto dan voorzien zijn van een 4,0-liter V8, waarbij het vermogen oploopt tot minimaal 600 pk. Even later zal het modelaanbod worden uitgebreid met een hybride aangedreven versie, die de grens van 800 pk aan vermogen doorbreekt. De sprint van nul naar honderd verloopt in deze topversie binnen de drie tellen.



GT Concept

De vierdeurs Mercedes-AMG GT rijdt nu nog ingepakt rond, maar de gelijkenissen met de GT Concept die we eerder dit jaar tijdens de Autosalon van Genève voorbij zagen komen, zijn treffend. Dat conceptmodel is overigens 5,06 meter lang en 1,40 meter hoog, waarmee het langer en lager is dan de beoogde concurrent; de Porsche Panamera.