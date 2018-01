Vierdeurs Mercedes-AMG GT maakt zijn opwachting in Genève

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van woensdag 24 januari: zeer krachtige Range Rover Velar komt dit najaar, vierdeurs Mercedes-AMG GT staat in Genève en Alfa Romeo 6C moet in 2020 het levenslicht zien.

Vierdeurs Mercedes-AMG GT in Genève

De topman van Mercedes-AMG, Tobias Moers, heeft bevestigd dat de vierdeurs Mercedes-AMG GT zijn opwachting maakt in maart tijdens de autosalon van Genève. Daarna moet de auto zo rond september in de verkoop te gaan. In eerste instantie beschikt de vierdeurs GT – waarschijnlijk sterk lijkend op de GT Concept die we een jaar geleden in Genève zagen – over een 4,0-liter V8 met 600 pk, maar op termijn zal een hybride aangedreven versie met een vermogen van meer dan 800 pk volgen. Mercedes-AMG richt zich met de vierdeurs GT vooral op de Porsche Panamera.



Range Rover Velar SVR staat gepland voor het najaar

Naar verwachting kunnen we in het najaar de zeer sportieve Range Rover Velar SVR dan eindelijk verwelkomen. Er werd al melding van de auto gemaakt in de lente van 2017, maar de daadwerkelijke introductie bleef uit. De Range Rover Velar SVR beschikt over een 550 pk sterke V8. In een dikke vier tellen sprint de krachtige Velar van nul naar honderd. De krachtbron is identiek aan die van de Range Rover Sport SVR. En dat model kan er op alle ondergronden goed mee uit de voeten, zo bleek een jaar geleden.



Alfa Romeo 6C moet in 2020 het levenslicht zien

Alfa Romeo stoft de letter-cijfercombinatie ‘6C’ af, zo lijkt het. Een model met die historische naam – Alfa Romeo bouwde de 6C al in diverse varianten tussen 1927 en 1954 – moet aan het begin van 2020 verschijnen, liet een betrouwbare bron weten aan de Duitste tuner Pogea Racing. De 6C krijgt naar verwachting de 510 pk sterke V6 aan boord die we al kennen van de Giulia en Stelvio Quadrifoglio.