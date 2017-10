Vierdeurs Lamborghini-vierzitter mogelijk al in 2021

Dat Lamborghini nadenkt over een vierpersoons sportauto wisten we al, maar dat model zou pas na 2025 z’n contouren laten zien. Nu blijkt dat een dergelijke carrosserievariant wellicht al in 2021 op de markt komt.

Het nieuws van het naar voren halen van de vierpersoons sportauto van de Italianen komt van Autocar. Volgens het Britse medium is Lamborghini bezig met de eerste schetsen van de aankomende vierdeurs vierpersoons auto. Het doel van een dergelijke nieuwe carrosserievariant is om de groei die de nieuwe Urus in gaat zetten te bestendigen.

Urus

Na de Huracán, Aventador en aankomende Urus (begin december) zal de vierdeurs auto een vierde modellijn vormen. Sinds 2008 is Lamborghini al bezig met een dergelijke auto, want in dat jaar toonde het de Lamborghini Estoque. De Estoque concept car is een vierdeurs GT met het nodige praktische gemak. De ontwikkeling van de Estoque belandde echter al snel op een zijspoor toen Lamborghini merkte dat er veel meer potentieel is in de markt voor een SUV. Van de Urus denkt het 3.500 exemplaren per jaar te verkopen, waarmee Lamborghini haar totale jaarproductie verdubbelt. In 2016 verkocht het merk in totaal 3.457 auto’s wereldwijd.



Kannibalisme

Er bestaat een gevaar dat de nieuwe vierdeurs vierzitter verkopen afsnoept van de Urus. Het is immers ook een praktische ‘gezinsauto’. Toch gelooft Lamborghini niet in dat kannibalisme-scenario, omdat liefhebbers van het Italiaanse merk vaak meerdere auto’s op de oprit hebben staan. Autocar meldt dat een Huracán-bezitter gemiddeld vier auto’s heeft en Aventador-eigenaren zelfs zeven. In een ideale wereld koopt een Lamborghini-rijder dus een supersporter, SUV én vierzits GT van z’n favoriete merk. In de jaren zestig kwam Lamborghini al met de Espada. Dat was een tweedeurs vierzitter.