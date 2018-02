Mercedes-Benz heeft bij de nieuwe A-Klasse gekozen voor een evolutie, geen revolutie. Hij lijkt dus best flink op z’n voorganger, toch hebben we te maken met een gloednieuwe generatie.

De derde generatie van de A-Klasse liet zes jaar geleden voor het eerst z’n gezicht zien. Een ware revolutie was het, want Mercedes-Benz had de A-Klasse omgetoverd van een wat suf-ogende MPV naar een sportieveling met gebogen daklijn. Die indrukwekkende metamorfose hebben de Duitsers nu niet voor ons in petto. De gedaanteverwisseling zou je – als je even vluchtig kijkt – zelfs kunnen afdoen als een facelift. Maar daar is geen sprake van, want de A-Klasse is gloednieuw.



MBUX

De vierde generatie is toch weer 12 centimeter langer dan z’n voorganger. Ook de breedte en hoogte namen ietsje toe, al zijn die verschillen te verwaarlozen. Met z’n 4,42 meter aan lengte lijkt de A-Klasse nog iets verder te willen groeien richting de grotere en luxere Benzen in het aanbod. Op het gebied van de uitrusting wordt die stap in ieder geval gemaakt. De A-Klasse wordt ondermeer leverbaar met een breed digitaal display dat tot halverwege de breedte van de auto doorloopt. Verder doet MBUX zijn intrede. De afkorting staat voor ‘Mercedes Benz User Experience’ en is een connectiviteitstechnologie die gebruikt maakt van kunstmatige intelligentie. Je kunt dus voortaan je A-Klasse een gesproken opdracht meegeven, waarna je netjes antwoord krijgt. MBUX analyseert verder zelfstandig welke routes je rijd, en kan op basis van je rijvoorkeuren adviezen geven.



Meer ruimte

De voorwielaangedreven A-Klasse staat op een compleet nieuw MFA-platform. De wielbasis is iets gegroeid, waardoor de interieurruimte is toegenomen. Al gaat het bij de extra hoofd- en beenruimte vaak om millimeters. Het bagagevolume is voortaan 370 liter en dat is toch bijna 30 liter meer dan voorheen.



Viercilinders

Bij de introductie laat Mercedes-Benz zijn kopers kiezen uit drie krachtbronnen, allen viercilinders. De A200 beschikt over een 163 pk sterke 1,4-liter benzinemotor met cilinderuitschakkeling. Een stuk krachtiger is de A250. Die versie heeft een 2,0-liter benzinemotor aan boord die goed is voor een vermogen van 224 pk. Ten slotte is er de A180 d. Onder diens motorkap gaat een 1,5-liter dieselmotor schuil. Met een vermogen van 116 pk is dit niet de sportiefste van het stel.