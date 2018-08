Vernieuwde Porsche Macan vooral voor China

Gisteren is in Leipzig de productie van de vernieuwde Porsche Macan opgestart. Dat eerste auto die van de band rolt voor een Chinese klant is, is geen toeval.



Sinds 2014 zijn er wereldwijd 350.000 Porsche Macans verkocht. Liefst 100.000 daarvan zijn in China aan de man gebracht. Niet zo gek dat Porsche met de nieuwe Macan zich wederom richt op de Aziatische grootmacht. Om aan de vraag te voldoen wordt het productievolume vlot opgeschroefd naar 420 Macans per dag. Bij de in gebruikname van de fabriek in Leipzig werd nog gegokt op een productieaantaal van 40.000 per jaar, maar inmiddels bedraagt de capaciteit al 90.000 Macans.



Lichtstrip

Hoewel Porsche spreekt over de nieuwe Macan, is vier jaar na z’n introductie gekozen voor een facelift. Vooral aan de achterzijde ziet de Macan er flink anders uit, dankzij de doorlopende led-lichtstrip. Aan de voorzijde bepalen led-koplampen voortaan het aanzicht. Ook nieuw zijn de lakkleuren Miamiblauw, Mambagroen metallic, Dolomietzilver metallic en Krijt, waarbij vooral Miamiblauw opvallend is.

Opties

In het interieur is het touchscreen op de middenconsole een maatje gegroeid en ook is de Macan connectiever geworden. Het navigatiesysteem bedien je voortaan met de stem. De optielijst is eveneens iets langer dan voorheen, want onder meer een GT-sportstuurwiel, ionisator en filehulp staan erop.

Voor meer rijdynamiek heeft Porsche het chassis verfijnd en bredere banden op de achteras gemonteerd. De velgmaten lopen op tot 21-inch.