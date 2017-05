Vernieuwde Mercedes-Benz S-Klasse legt nadruk op techniek

De Mercedes-Benz S-Klasse was vorig jaar de bestverkochte limousine wereldwijd. In Affalterbach willen ze dat zo houden, dus ze gaven de top-Benz een aantal nieuwe elementen mee.

Als de vernieuwde Mercedes-Benz S-Klasse in juli de showroom inrijdt, beginnen de prijskaartjes bij 114.793 euro inclusief afleverkosten. Voor dat bedrag krijg je een 3,0-liter V6 diesel met 286 pk en 600 Nm aan maximumkoppel. Het topmodel is de Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ die minimaal 206.469 euro moet kosten. De 4,0-liter V8 overlegt 612 pk en 900 Nm aan koppel. Verder zijn de S 400 d 4MATIC en S 560 4MATIC voorhanden. In een later stadium belooft Mercedes-Benz meer nieuwe motoren en de introductie van een geïntegreerde 48V-startdynamo.



Assistentie

Op uiterlijk gebied zijn de aanpassingen beperkt tot wat accentwijzigingen. De bumperpartijen zijn nieuw en ook zijn de led-koplampen iets hertekend. In het interieur is een belangrijke plaats ingenomen door de nieuwe widescreen cockpit; één breed digitaal instrumentencluster. Mercedes-Benz heeft de focus bij de facelift van de S-Klasse vooral gelegd op de technologie. Op het gebied van autonoom rijden zegt het een stap voorwaarts te hebben gemaakt. Tot de standaarduitrusting horen voortaan een rem-, verkeersbord-, en zijwindassistent, naast mogelijkheden tot Car‑to‑X Communication (automatische uitwisseling van informatie met voertuigen en de verkeersinfrastructuur). De Pre-Safe inzittendenbescherming is bovendien uitgebreid met Pre-Safe Sound; een systeem dat het gehoor van de inzittenden voorbereidt op het geluid van een aanrijding bij een naderend ongeval.



Parkeerdirigent

Op de optielijst staan nog meer rijassistentiesystemen, zoals een actieve afstandsassistent, een (uitwijk-)stuurassistent, een spoorassistent en noodstopassistent. Kortom, een heel bataljon aan veiligheidsystemen die actief een oogje in het zeil houden en waar nodig automatisch ingrijpen. De assistent met het grootste gadget-gehalte is ongetwijfeld de Remote Park-assistent. Via de smartphone is de S-Klasse op afstand in een krap parkeervak te dirigeren. De BMW 7 Serie kent die optie overigens ook, maar dan verwerkt in de bijgeleverde slimme sleutel.



Omdat de S-Klasse vaak wordt ingezet als chauffeursauto heeft Mercedes-Benz een nieuwe comfortregeling bedacht. Het systeem koppelt diverse comfortfuncties aan elkaar, zoals de airco en sfeerverlichting met tien kleurencombinaties.