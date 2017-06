Wat de link precies is met de grootste aandelenbeurs ter wereld is ons niet gelijk duidellijk, maar Maserati heeft gisteravond de vernieuwde GranTurismo getoond op de New York Stock Exchange.

Wie gisteren rond sluitingstijd in het zuiden van Manhattan liep, kwam niet alleen beurshandelaren tegen in strakgestreken pakken. Voor de deur van de New York Stock Exchange was namelijk de vernieuwde Maserati GranTurismo bezig met zijn wereldpremière. Voor de gelegenheid had de Maserati GranTurismo zijn eigen driedelig grijs aangetrokken in de vorm van een maatpak in stemmig ‘Grigio Granito’. Voor het interieur was zwart leder gekozen.

Shark nose

De GranTurismo is onder meer voorzien van een nieuwe bumper en een nieuwe driedimensionale ‘shark nose’ grille. Dit haaienneus-ontwerp is geïnspireerd op het front van het Alfieri studiemodel, aldus de Italianen. Verder komen de koplampen opnieuw van de tekentafel. Aan de achterzijde is een nieuwe bumper gemonteerd en het onderscheid tussen de Sport en MC wordt voortaan zichtbaar door een afwijkend ontwerp van de centrale diffuser. Aan de plaatsing van de uitlaatpijpen is eveneens te zien of u te maken hebt met de Sport (ovaal, op de hoeken van de bumper) of de MC (in het midden).



Sportief geluid

In het interieur is het dashboard nieuw, met daarin een prominente plek voor een 8,4-inch touchscreen. Een Harman Kardon Premium Sound System is voortaan standaard. De vraag is echter of u die ooit op volle oorlogsterkte gebruikt, want dan mist u namelijk het verslavende geluid van de bekende atmosferische 4.7-liter V8, 460 pk sterk. De klassieke sprint verloopt in 4,7 tellen als u voor de MC kiest, de Sport is namelijk een fractie langzamer van zijn plaats.

De vernieuwde Maserati GranTurismo is per direct te bestellen, en wordt vanaf september in Nederland geleverd. Prijzen volgen binnenkort.