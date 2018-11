Verlangen naar de lente: BMW 8 Serie Cabrio

Het is even doorbijten, maar dan komt de lente vanzelf weer. En die vier je als het even kan met een fijne convertible. Onze suggestie: de gloednieuwe BMW 8 Serie Cabrio.



Na de BMW 8 Serie Coupé bestaat de 8 Serie vanaf maart ook uit een open versie, want vanaf komend voorjaar is de BMW 8 Serie Cabrio te bestellen. Hoewel de Cabrio veel gemeen heeft met de Coupé zijn er natuurlijk een paar verschillen aan te tekenen. Om te beginnen het dak. De BMW 8 Serie Cabrio is voorzien van een elektrisch bedienbare soft-top die in 15 seconden opent of sluit. Al rijdend desgewenst, maar dan moet je niet harder dan 50 km/u willen. Volgens BMW is het klapdakje extreem stil in werking, licht en met het akoestisch comfort zit het ook wel snor. Standaard levert BMW de soft-top in het zwart, maar hij kom ook in het antraciet zilver.



M850i xDrive Cabrio

Hoewel een M8 wordt verwacht, trapt de Cabrio net als zijn Coupé-broer af met de keuze uit twee motoriseringen. Uitermate sportief is de BMW M850i xDrive Cabrio die 530 pk aan vermogen put uit z’n V8-krachtbron. Daarnaast staat de BMW 840d xDrive Cabrio met zescilinder-in-lijn dieselmotor met 320 pk. De acceleratietijden van nul naar honderd bedragen respectievelijk 3,9 en 5,2 seconden en daarbij moeten ze de Coupé-versies een paar tienden voor zich dulden. Voor een zo’n laag mogelijk wagengewicht is waar mogelijk de carrosserie opgebouwd uit aluminium, magnesium en met koolstofvezel versterkt plastic. BMW belooft dat de carrosserie- en chassisstructuur extreem stijf is, precies zoals je wilt bij een sportieve Cabrio. Op het gebied van veiligheid pakken de Duitsers uit met een versterkt voorruitframe en rolbeugels achter de achterstoelen.

Van sportief naar comfortabel

Standaard krijgt de BMW 8 Serie Cabrio een adaptieve wielophanging uit de sportieve M-divisie mee en banden met verschillende maten voor en achter. Het M Sport differentieel behoort verder ook tot de uitrusting van de BMW M850i xDrive Cabrio en is een optie op de diesel. Vier rijmodi zijn beschikbaar: naast ‘Comfort’ en een eco-stand, draai je de knop naar ‘Sport’ of ‘Sport+’. BMW zet de 8 Serie dan ook in de markt als een auto met twee karakters. Het is een sportieveling die net zo graag lange stukken op de snelweg maakt.

Pakketten

Wie graag z’n auto verder verfraait, kiest uit het M Sport pakket voor de BMW 840d xDrive Cabrio. De bumperpartijen ogen dan sportiever, 19-inch M wielen zijn gemonteerd, terwijl ook sportstoelen en een M stuurwiel de weg vinden naar de diesel. Of je kiest voor het Chrome Line Exterior of M Carbon exterieurpakket.