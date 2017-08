Verkoopcijfers: Ferrari en Volvo plussen, Amerika kent een dip

Zo aan het begin van de nieuwe maand wordt er weer gestrooid met verkoopcijfers. Zo doen Ferrari en Volvo het goed en dreigt de Amerikaanse automarkt in het slop te raken.

Laten we beginnen in eigen land. Daar gaat het uitstekend met de autoverkopen. In juli werden er 5,5 procent meer auto’s verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder. Als we kijken naar de eerste zeven maanden van dit jaar, blijkt dat de plus zelfs ruim 15 procent bedraagt. Die groei is niet te danken aan de verkoop van plug-in hybrides, want auto’s met een dergelijke aandrijflijn worden flink minder aangeschaft als gevolg van het ontbreken van fiscale stimulering. De volledig elektrische auto zit wel in de in de lift, maar dat type stekkerauto kan dan ook nog altijd rekenen op een gunstige bijtelling.

Europees

In Europa gaat het vooralsnog aardig met de autoverkopen. Over het eerste half jaar van 2017 werd een solide plus van 4,7 procent genoteerd. Dat mag best opvallend worden genoemd, omdat aan het begin van het jaar fabrikantenvereniging Acea nog dacht dat de verkoop op ons continent met slechts 1 procent zou toenemen. Al is het jaar nog niet om, natuurlijk. De diesel werd overigens duidelijk minder populair.

Amerika

Boven de Amerikaanse automarkt hangen donkere wolken. In de het eerste semester werd een min van 2,1 procent genoteerd en ook juli bracht weinig goed nieuws. General Motors zag in juli de verkopen met liefst 15 procent kelderen ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Ford kwam zelfs 19 procent slechter uit Fiat-Chrysler tekende een min aan van een procent of tien. Daarbij moet worden aangetekend dat 2016 het beste jaar ooit was voor de autoverkopen in de VS.



Overigens wordt er in Amerika massaal geleend om een auto aan te kunnen schaffen. Liefst 43 procent van de autobezitters heeft zijn auto verkregen door middel van een autolening. Alle uitstaande autoleningen tellen momenteel al op tot 1,16 biljoen dollar en dat bedrag stijgt ieder jaar verder.

Zweedse voorspoed

Dat er in de VS minder auto’s worden gekocht, merken ook de Europese autofabrikanten. Volvo verkocht over de eerste 7 maanden van dit jaar ruim 9 procent minder auto’s in Amerika. Toch deden de Zweden het over die zelfde periode wereldwijd gezien uitstekend. Een plus van 7,9 procent werd aangetekend. In Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië groeide Volvo namelijk wel. Als Volvo de zwarte cijfers tot het einde van het jaar kan doortrekken, vestigt het wederom een verkooprecord, net zoals het deed in 2016, 2015 en 2014.

V12

Ferrari maakte onlangs zijn cijfers over het tweede kwartaal bekend. Wereldwijd verkocht het 5 procent meer Italiaanse raspaardjes. Vooral de modellen met een V12-motor aan boord – liefhebbers blijven gelukkig bestaan – deden het goed.