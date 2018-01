Na de goede verkoopcijfers van concurrenten BMW en Mercedes-Benz komt nu ook Audi met positieve cijfers. In 2017 verkocht het wereldwijd 0,6 procent meer auto’s.

Hoewel Audi dus een goed verkoopjaar achter de rug heeft, kunnen de Duitsers niet tippen aan de cijfers van Mercedes-Benz en BMW. Mercedes-Benz verkocht namelijk 2.289.344 auto’s in het afgelopen jaar en was daarmee goed voor een plus van 9,9 procent. BMW kwam ook boven de 2 miljoen verkochte exemplaren uit en liet een totaal van 2.088.283 verkochte auto’s aantekenen. Dat betekende een plus van 4,2 procent. De toename van Audi bedroeg slechts 0,6 procent.

China

Mercedes-Benz deed het vooral goed in China. Het verkocht daar bijna een kwart meer auto’s. Audi kon daar tegenover een toename van slechts 1,1 procent laten zien. BMW kwam in China uit op een groei van ruim 15 procent, al zijn in de cijfers van BMW ook de verkopen van concerngenoot MINI opgenomen. Audi is nog wel marktleider onder de premiummerken op de Chinese markt, al hijgen Mercedes-Benz en BMW het merk in de nek.

Q-reeks

Vooral de SUV’s van Audi bleken gewild. In totaal werden er 690.000 Q-modellen verkocht, wat neerkomt op een groei van bijna 11 procent. Met name de Audi Q2 bleek populair. BMW tekende voor haar X-reeks een vergelijkbare groei aan. Er werden 9,6 procent meer X-en verkocht. Ook Mercedes-Benz boerde goed met haar SUV’s.