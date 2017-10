Dit zijn de verkeersboetes voor 2018

Rijden terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs is verstreken: €90

Als 17-jarige bestuurder en deelnemer aan het experiment begeleid rijden een motorrijtuig besturen zonder een in de begeleiderspas vermelde begeleider: €140

Met een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is: €45

Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk leesbaar is: €130

Zonder noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: €230

Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: €370