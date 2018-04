Veel nieuwe Jaguar-modellen op komst, inclusief de J-Pace

Jaguar gaat de komende tijd flink huishouden met in totaal 9 nieuwe en vernieuwde modellen. Meest opvallend is de J-Pace; een Porsche Cayenne-concurrent die voor 2021 gepland staat.

Na de succesvolle introductie van de F-Pace een paar jaar geleden heeft Jaguar het SUV-segment echt ontdekt. Opgeschud zelfs, want de F-Pace is misschien wel de beste auto in zijn klasse. De compacte E-Pace volgde en de elektrische I-Pace. Er blijkt nu ook nog ruimte over voor een SUV die de Pace-familie aanvoert; de J-Pace.

Cayenne

Met de J-Pace richt Jaguar zich vanaf 2021 op de Porsche Cayenne. Voor de ontwikkeling van de auto zal vooral veel gekeken – en geleend – worden naar (en van) SUV’s van concerngenoot LandRover, al zal de J-Pace gestroomlijnder, lager én sportiever worden dan de nu bekende top der Range Rover-modellen.

Nieuwkomers

Naast de J-Pace heeft Jaguar nog veel meer plannen voor de komende jaren. Volgend jaar wordt bijvoorbeeld een plug-in hybride versie van de F-Pace verwacht en ook een facelift. De volgende generatie F-Pace zal dan rond 2022 verschijnen. Ook het kleine broertje van de populaire SUV – de E-Pace – zal in 2020 z’n plug-in hybride verwelkomen. Over twee jaar wordt dan de nieuwe F-Type geïntroduceerd. Verder verwachten we de komende jaren een volledig elektrische XJ, misschien al in 2019, en een compleet nieuwe XE, zo rond 2021.