Ultimate Series van McLaren wordt weer gevuld: dit is de Senna

De McLaren P1 – ondanks niet meer in productie – vulde tot voor kort in z’n eentje de Ultimate Series van de Britten. De auto krijgt nu gezelschap van de brute Senna.

McLaren verdeelt haar modellen onder in drie labels: de Sports Series, Super Series en Ultimate Series. Tot de eerste categorie behoren de 570-modellen en de 540C, terwijl de Super Series voorlopig alleen uit de 720S bestaat. De meeste extreme McLarens schoppen het tot de Ultimate Series, zoals de McLaren P1. Aangezien de P1 tussen 2013 en 2015 in een oplage van 375 stuks werd geproduceerd, is er binnen de topserie van de Britten alle ruimte voor een nieuwkomer.



McLaren Senna

En die is er nu. De McLaren Senna heet het model – vanzelfsprekend genoemd naar racelegende Ayrton Senna – en is om te beginnen minder zeldzaam als de P1. Er worden er namelijk 500 van gebouwd. De auto beschikt net als de 720S over een 4,0-liter biturbo-V8, maar ditmaal is het vermogen verhoogd naar 800 pk. Het maximumkoppel bedraagt 800 Nm. De Senna is naast een stuk krachtiger ook flink lichter dan de 720 S. Met 1.189 kilo schoon aan de haak is de Senna zelfs de lichtste auto sinds de F1.

Na de komst van de Senna wil McLaren de Ultimate Series vanaf 2019 verder vullen met de BP23. Dat wordt een 2,3 miljoen euro kostende driezitter in een oplage van 106 exemplaren. Een vermogen van zeker 900 pk lijkt aannemelijk.