De ultieme legpuzzel: de V12 uit de Aston Martin DB11

In de Aston Martin motorenfabriek in Keulen geschiedt er elke acht uur een wondertje. Een wonder der techniek dat de 5,2-liter V12 heet.

Fascinerend is het om de imposante 5,2-liter V12 uit de nieuwe Aston Martin DB11 gereduceerd te zien tot zijn 1.667 onderdelen. Daarbij zijn slechts 273 schroefjes, boutjes en moertjes uniek, omdat de twaalf cilinders trouwe kopieën van elkaar zijn. Toch is het opbouwen van het krachtige hart van de DB9 opvolger geen sinecure. In de Aston Martin Engine Plant (AMEP) in het Duitse Keulen werkt één team in totaal acht uur aan één motor. Met de hand. Een complete werkdag dus.



Vertrekken

In totaal zijn er 100 specialisten actief in Keulen. Ze zijn verdeeld over de vier sectoren die de 12.500 vierkante meter grote productiefaciliteit groot is. Er is een ruimte waar de cilinderblokken worden gebouwd, een waar de cilinderkoppen vandaan komen, een assemblagelijn én een ontvangstruime waar de onderdelen binnenkomen en complete motoren worden verscheept. Naar het Aston Martin hoofdkwartier in het Britse Gaydon, want daar wordt de DB11 gebouwd.



Som

Als de Aston Martin DB11 de fabriek uit rijdt met de 5,2 liter twin-turbo V12 als pompend hart, weet hij zich voorzien van een vermogen van 608 pk een 700 Nm aan koppel. Daarmee is de DB11 de krachtigste DB in productietrim ooit. In 3,9 seconden snelt hij van nul naar honderd. De topsnelheid bedraagt 320 km/u. Dan blijkt maar weer: het totaal is als zovaak meer dan de som der – 1.667 – delen.