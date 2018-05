Aan de start van de legendarische Pikes Peak-heuvelklim staat dit jaar een oude bekende. De tweemotorige Golf die uitviel in 1987, doet 31 jaar later een hernieuwde poging de top te halen.

In 1987 deed er een opmerkelijke auto mee aan de Pikes Peak-heuvelklim; Volkswagen had namelijk een Golf II afgevaardigd met twee krachtbronnen aan boord. De complexe techniek baarde veel opzien, maar weinig succes, want de ‘Golf met twee harten’ haalde de finish niet. Een hernieuwde poging een jaar later zou een logische volgende stap zijn, ware het niet dat de Duitsers meer dan dertig jaar de ‘Race to the Clouds’ links lieten liggen. Pas dit jaar zijn ze weer terug met de I.D. R Pikes Peak; een 680 pk sterke elektroracer die minder dan 1.100 kilo weegt. In zijn kielzog is de tweemotorige Golf II ook weer afgestoft. Of beter gezegd; geheel gerestaureerd. De Pikes Peak-beklimmer had namelijk behoorlijk wat hitteschade opgelopen en de op maat gemaakte rubberdelen moesten opnieuw vervaardig worden. Ook was de stuurinrichinting afgebroken en brokkelde het veiligheidsschuim in de brandstoftank af.



Synchronisatie

Belangrijker nog was om de twee aanwezige 1,8-liter viercilinder krachtbronnen synchroon te laten lopen. Zonder een perfecte harmonie is de historische Golf namelijk onbestuurbaar. Ook was er de nodige finetuning nodig aan de twee raceversnellingsbakken waarover de auto beschikt; voor elke motor één. Door de techniek is de Golf voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving te rijden.



Belasting

Hoewel de twee motoren in principe goed moeten zijn voor een vermogen van 652 pk, gaat Volkswagen de heuvelklim aan met een vermogen van 500 pk, om de Golf niet te zwaar te belasten. Er bestaat anders de kans dat het te heet wordt in de motorruimtes, net als 31 jaar geleden. Naast ventilatoren die de radiatoren koelte toe wuiven, zorgt een heus sprinklersysteem voor een verfrissend buitje als bepaalde temperaturen worden bereikt. Het vermogen van 500 pk hoeft overigens slechts iets meer dan 1.000 kilo voort te bewegen.