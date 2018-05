De traditionele autosalons verliezen hun aantrekkingskracht

Nadat Audi, BMW en Mercedes-Benz eerder al aankondigden de Autoshow van Detroit van januari volgend jaar over te slaan, laat ook Volkswagen een belangrijke autotentoonstelling links liggen. De Duitsers zijn niet present op de belangrijke najaarsshow van Parijs.

Deelname aan een grote autosalon is prijzig voor automerken. En dan denk je wel twee keer na of die deelname het prijskaartje echt wel waard is. Sinds de eeuwwisseling is het aantal bezoekers van de grote autosalons sterk terug gelopen. En puur voor de media-aandacht hoeft het ook al niet meer. Er zijn er tal van andere evenementen om bij op te vallen. Zeker als je een auto of conceptmodel met veel autonomie en connectiviteit wil introduceren, volstaan alternatieve beurzen als de CES in Las Vegas (voor consumentenelektronica) en het Mobile World Congress in Barcelona. En uitpakken op een Chinese autobeurs kan ook al geen kwaad.

Keertje overslaan

Het resultaat is dat gerenommeerde automerken de bekendste autobeurzen steeds vaker links laten liggen. Audi, BMW en Mercedes-Benz reizen bijvoorbeeld niet af naar Detroit begin volgend jaar voor NAIAS. Volkswagen laat de najaarsbeurs van Parijs liever schieten. Deze week kondigde het merk aan daar niet aanwezig te zijn. Concerngenoten als Audi, Porsche, SEAT en SKODA lijken wel naar de Franse hoofdstad te komen. Ook Volvo, Nissan, Mazda, Opel, Mitsubishi, Infiniti en Subaru zijn in oktober niet in Parijs.