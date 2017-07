In hothatchland heerst er opwinding nu Toyota voor het eerst een GRMN-versie naar Europa stuurt. De opgepepte versie van de Yaris krijgt een aanzienlijk vermogen van 212 pk mee.

Het ontbreken van klinkers maakt GRMN wat lastig uitspreken. Je zou de lange versie kunnen gebruiken, maar daar struikel je door z’n lengte ook al snel over; GAZOO Racing Masters of Nürburgring. Feit is dat de vier letters staan voor een Toyota met heel wat pit in z’n donder. De Toyota Yaris GRMN die vanaf het einde van de maand in Europe te bestellen is, is namelijk geïnspireerd op de 380 pk sterke Toyota Yaris WRC uit wereldkampioenschap rally. Het vermogen van de gemodificeerde 1,8-liter (viercilinder VVT-iE benzinemotor loopt op tot 212 pk. Mede dankzij de gemonteerde supercharger schiet de Yaris GRMN in 6,3 seconden van nul naar honderd.

Sportoutfit

De 1.135 kilo zware Toyota Yaris GRMN is uitgevoerd in de kleuren van Toyota GAZOO Racing. De krachtpatser staat op 17-inch lichtmetalen met extra brede branden en is met 24 millimeter verlaagd. Verder beschikt de gepeperde Japanner over geventileerde remschijven, een diffuser achter, een centraal geplaatste uitlaatpijp en een grote dakspoiler. In het interieur vindt men sportstoelen, aluminium sportpedalen en een sportstuur terug.



Bestellen

De GRMN-versies van Toyota zijn normaal niet bestemd voor Europa, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Er komen 400 stuks naar ons continent. Vanaf 27 juli 18:00 uur gaan de orderboeken op de website van Toyota open. De Toyota Yaris GRMN – voorlopig nog ingepakt met de nodige stickervellen – kost € 46.490,-.