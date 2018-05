Toyota gaat productie brandstofcelauto’s flink verhogen

De waterstofauto – dus voorzien van een brandstofcel – rijdt wereldwijd op nog zeer bescheiden schaal rondt. Pionier Toyota wil daar vanaf 2020 verandering in brengen.

In 2014 introduceerde Toyota de Mirai. In het eerste jaar werden er wereldwijd ongeveer 700 exemplaren van de waterstofauto verkocht. Vorig jaar waren dat er al 3.000 en als het aan de Japanners ligt worden er in 2020 al zeker 30.000 op jaarbasis van verkocht. Om dat te bewerkstelligen werkt het aan een nieuwe fabriek die massaproductie van brandstofcellen mogelijk maakt én er komt een nieuwe productielijn in een bestaande fabriek om hogedruktanks voor waterstof te produceren. De waterstoftanks worden gemaakt van dik koolstofvezel. Het grote voordeel van de aanstaande massaproductie is dat de prijs van de vooralsnog dure waterstofauto kan zakken.

Tanken aan de pomp

Een waterstofauto als de Mirai is een elektrisch aangedreven auto. Het grote verschil met de elektrische auto’s van vandaag de dag is dat de brandstofcel elektriciteit genereert uit waterstof en zuurstof. De auto hoeft dus niet aan de stekker, want waterstof tank je gewoon aan de pomp. Een volle tank is een kwestie van een paar minuten tijd. Daarmee is de waterstofauto een stuk gebruiksvriendelijker dan een stekkerauto met flinke laadtijd. Voorlopig zijn er ook nog flink wat nadelen aan de waterstofauto. De productie is duur en er bestaan nog maar weinig waterstoftankstations .

Momenteel wordt de Mirai al in elf landen geleverd, waaronder in Nederland, Japan en de VS. Binnenkort moeten ook Australië, Canada, China en de Verenigde Arabische Emiraten daarbij komen.