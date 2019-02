Toyota Corolla is ’s werelds best verkochte auto

Nog één keer blikken we terug op 2018. Het lijstje met meest verkochte auto’s wereldwijd is namelijk bekend gemaakt. In de top-10 staan veel Japanse modellen, naast de nodige Volkswagens.

Om in de top-15 van meest verkochte auto’s ter wereld te komen, moet je als model minimaal 500.000 keer verkocht zijn, zo blijkt. Op plek 15 staat immers de Honda Accord met 513.653 verkochte exemplaren. De Toyota Hilux (560.872), Hyundai Tucson (574.054), Ram Pickup (624.846) en Hyundai Elantra (650.803) schuren tegen de top-10 aan, maar konden een topnotering net niet waarmaken.

Top-10

Op de 10e stek staat de Chevrolet Silverado (651.000), waarna we in de lijst onder meer de Toyota Camry (660.000) Volkswagen Polo (725.463) en Honda CR-V (747.646) aantreffen. Op plek zes en vijf staan weer twee Volkswagens; de Golf (789.519) en de Tiguan (791.275).



De Honda Civic (823.169) valt net naast het podium, want daar staan de Toyota RAV4 (838.000) op, de Ford F-Series (circa 1 miljoen) en de Toyota Corolla (1,2 miljoen) aldus marktonderzoeksbureau Focus2Move.

SUV’s

Buiten de top-15 valt op dat de hoogpotigen goed verkochten. Grootste stijgers zijn onder meer de Kia Sportage, Mazda CX-5, Jeep Compass, Ford Ecosport en de Mitsubishi Outlander.