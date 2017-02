Het raampje van je portier openen met een knopje? Dat is zo 2016. Ssangyong introduceert dit jaar ramen voorzien die zich openen bij een aanraking.

Een touchscreen kennen we al jaren. Maar kennelijk was geen autofabrikant zo slim om vergelijkbare technologie te verwerken in de zijruiten van een auto. Dan kunnen weer wat overbodige knopjes sneuvelen. Ssangyong zegt dat het dit jaar nog met zulke touch-windows komt. Wanneer en op welk model zeggen de Zuid-Koreanen in Indiase handen niet.

Jaguar Land Rover

In januari 2015 opperde de designbaas van Jaguar – Ian Callum – eenzelfde idee. “Als je de ramen naar beneden wilt doen, dan druk op een bepaald deel van de ruit en de ramen zakken weg”, zei hij toen over de touch-windows waar zijn merk aan werkt. Callum wilde zich twee jaar geleden niet wagen aan het jaar van introductie van een dergelijke technologie. “Het komt eraan”, liet hij toen weten.

Het zou dus nog kunnen dat ook Jaguar Land Rover nog dit kalenderjaar dergelijke technologie op haar auto’s introduceert. Voorlopig is Ssangyong het enige automerk dat concreet is.