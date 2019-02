Topversie! Dit is de Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition

Als Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) zich buigt over een Range Rover-model dan is dat goed nieuws. Ditmaal is de Velar in een speciale jas gestoken. Deze Velar SVAutobiography Dynamic Edition krijgt bovendien een vermogen van 550 pk mee.

De nieuwe topversie van de Range Rover Velar luistert naar de naam SVAutobiography Dynamic Edition. Land Rover Special Vehicle Operations heeft kosten noch moeite gespaard om er een bijzondere editie van te maken en benadrukt z’n gelimiteerde karakter door de versie slechts één jaar te leveren.

Satin Byron Blue

SVO voorziet de speciale Velar van een nieuwe voorbumper met grotere luchtinlaten, een nieuwe grille, sideskirts en een achterbumper waarin ruimte is voor vier uitlaten. Ook selecteerde SVO een lakkleur die op geen andere Velar-uitvoering is te krijgen; Satin Byron Blue. Voor het nodige contrast zorgen Narvik Black-gekleurde elementen. De wielen zijn 21-inch groot en daarmee een slag groter dan de normale 20-inch exemplaren. Door ze te smeden uit lichtgewicht materiaal leggen ze geen extra gewicht in de schaal. Op de optielijst staan ook nog 22-inch lichtmetalen wielen. SVO monteert grotere remschijven en rode remklauwen met vier zuigers.

Windsor-leder

In het interieur is geperforeerd en dubbel doorgestikte Windsor-lederen bekleding aangebracht. Vier kleurencombinaties zijn mogelijk. De voorstoelen zijn in twintigvoud te verstellen en voorzien van massage- en geheugenfuncties. Achter het sportstuur duiken aluminium schakelpeddels op.



Uitlaatgeluid

Onderhuids is de bekende 5,0-liter V8 Supercharged benzinemotor te vinden. De krachtbron is goed voor 550 pk en daarmee snelt de Velar in 4,5 tellen van nul naar honderd. De topsnelheid bedraagt een aanzienlijke 274 km/u. Het actieve uitlaatsysteem met vlinderkleptechnologie geeft bij elke rij-omstandigheid het juist geluid. Door het gebruik van lichtgewicht materiaal wordt er ruim 7 kilo bespaard ten opzichte van het reguliere uitlaatsysteem op de Velar.

Finetuning

Naar het schijnt was SVO 63.900 uur bezig om de respons en het rij- en weggedrag te optimaliseren. Al die noeste arbeid merk je terug in de afstelling van de vierwielaandrijving, het Active Rear Locking Differential, de automatische achttrapstransmissie, de besturing en de luchtvering.



De nieuwe Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition is verkrijgbaar in zes exterieurkleuren en start bij 171.760 euro.