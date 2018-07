Toekomstplan McLaren: hybrides en P1-opvolger

McLaren heeft vandaag ‘Track25’ onthuld. Daarin staan de plannen van het Britse merk tot aan 2025. Er komen nieuwe modellen aan en alle auto’s in de Sports- en Super Series gaan ondergaan een vorm van elektrificatie.

McLaren deelt zijn auto’s op in drie groepen. Je hebt de Sports Series (de 570-reeks, de gloednieuwe 600 LT en de 540C), de Super Series (720S) en de Ultimate Series. Tot die laatste selectie behoren de paradepaardjes als de Senna en P1. Alle modellen in de Sports- en Super Series zullen de komende jaren ook als hybride op de markt komen, aldus ‘Track25’; het meerjarenplan tot aan 2025.



P1-opvolger

Over elektrificatie van de Ultimate Series wordt niet gesproken, maar wel dat er een nieuw model verwacht wordt. Nóg een dus, want een driezits supercar (nu nog BP23 genoemd) was al aangekondigd. Het nieuwe model dat tot de Ultimate Series toetreedt, zal een directe opvolger van de iconische P1 worden. Daarmee lijkt het voor de hand liggen dat de P1-opvolger net als z’n voorganger is voorzien van een elektromotor. In het origineel was dat een hulpje van de benzine-krachtbron, maar wellicht wordt de nieuwkomer een volledig elektrische sportwagen. McLaren-baas Mike Flewitt denkt echter dat de technologie rondom elektrisch rijden tegen die tijd nog niet zover is.



Een van de doelen van ‘Track25’ is om de jaarproductie met 75 procent te verhogen naar 6.000 stuks. Nieuwe kopers moeten vooral in Rusland, India en Oost-Europa gevonden worden. McLaren trekt bovendien een flink budget uit om lichtgewicht materialen te ontwikkelen.