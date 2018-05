Toch nog gelekt: de Rolls-Royce Cullinan

Schreven we gisteren nog dat Rolls-Royce de foto’s van haar nieuwe model wel tot aan de officiële onthulling binnenskamers kan houden, gaat het één dag voor de première dan toch mis. Zie hier de Cullinan.

De foto’s van de uiterst luxe hoogpotige circuleren vandaag al op de social media-accounts van autobedrijven uit het Midden-Oosten. Vandaar ook het Arabische bijschrift op een van de onderstaande kiekjes. Morgen komt de gloednieuwe Cullinan officieel onder het doek vandaan, maar daar kunnen de enthousiastelingen niet meer op wachten.



Hoewel Rolls-Royce de nieuwkomer een High Sided Vehicle (HSV) noemt en geen SUV, oogt de Brit op de foto’s haast als de oervader van de Sports Utility Vehicle. De auto is hoog, breed, hoekig en behoorlijk stoer. Al zien we wel een op een hatchback geïnspireerde achterzijde. In het interieur is niets anders dan het beste materiaal gebruikt. In de vrijgegeven beelden krijgen we een binnenste voorgeschoteld waarin wit leder contrasteert met donkerbruin hout met daarboven zwarte panelen.



Ook nog te ontwaren op de eerste foto’s; de in tegenovergestelde richting scharnierende achterportieren en de ‘Viewing Suit’; een uitklapbaar ‘campingsetje’ aan de achterzijde van de Cullinan. Morgen volgt de rest.