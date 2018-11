‘This is not a car’. Volvo laat auto’s thuis op LA Auto Show

Aan het eind van deze maand start de jaarlijkse autobeurs van Los Angeles weer. Flink wat automerken pakken daar uit. Behalve Volvo. De Zweden zijn wel aanwezig, maar zonder auto’s.



Het is een trend dat automerken belangrijkse beurzen laten linksliggen. Omdat het duur is en omdat ze liever zelf een moment in het jaar kiezen om zich te tonen. Volvo doet het op de autoshow van Los Angeles net even anders. Ze zijn wel aanwezig, maar niet met auto’s. Op de stand van Volvo tref je vanaf volgende week alleen kunstwerk aan. ‘This is not a car’ valt er te lezen, als verwijzing naar het beroemde kunstwerk van René Magritte (‘Ceci n’est pas un epipe’).



Met de woorden wil Volvo een gesprek starten over hoe de toekomst van automobiliteit eruit komt te ze zien. “In plaats van het meebrengen van een auto, praten we liever over het concept van een auto”, aldus de eigenwijze Zweden.

Zin in verandering

Volvo is dit jaar sowieso flink bezig met zich te profileren als pionier. Zo presenteerde het in juni haar S60 zonder ook maar één dieselkrachtbron in het aanbod. Vanaf 2023 produceert het zelfs helemaal geen diesels meer. Elektrificatie moet het worden. En in juli kwam Volvo met mobiliteitsdienst ‘M’ om vervolgens in september de Volvo 360c te presenteren: een kantoor, bed, woonkamer en op wielen.



De wereld in beweging

Volvo’s oproep in Los Angeles om kritisch te kijken naar de toekomst van de auto, staat niet op zich. Mercedes-Benz vroeg zich dit jaar ook al openlijk af waarom het bestaat. Volgens bestuursvoorzitter Dieter Zetsche is het belangrijkste doel van zijn merk ‘First Move the World’; “Onze verantwoordelijkheid is niet alleen om ons zelf uit te dagen, maar ook – als grondlegger ervan – de auto-industrie. We moeten de wereld verbeteren die we geschapen hebben.” Nog even en de gemiddelde autobeurs draait niet meer om nieuwe auto’s, maar om mobiliteitsconcepten, studiemodellen en toekomstvisies.