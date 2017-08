Tesla’s productie moet flink omhoog. Maar lukt dat ook?

De Tesla Model 3 lijkt een gigantisch verkoopsucces te worden. Klein probleem, de kleine half miljoen ‘vroegboekers’ moeten hun auto nog wel in huis krijgen. En snel een beetje ook. Gaat dat lukken?

Tesla had op 28 juli 455.000 bestellingen binnen voor haar gloednieuwe Model 3. Sindsdien komen daar gemiddeld 1.800 koopverzoeken bij per dag. Daar tegenover staat een geplande productie van slechts 100 auto’s voor heel augustus. Na die stroeve productiestart wil Tesla in september 1.500 Model 3’s van de band laten rollen, om verder te groeien naar 20.000 stuks in december. Volgend jaar moeten de radertjes echt gaan draaien bij Musk&Co, want de beoogde jaarproductie is op 500.000 auto’s vastgesteld. Tegen de tijd dat het 2020 is, worden er liefst 1 miljoen Tesla’s op jaarbasis gemaakt, zo denkt het ambitieuze bedrijf.

Robots

Volgens Musk zijn die aantallen realistisch omdat de productielijnen van Tesla verregaand geautomatiseerd zijn. De komende tijd zullen steeds minder mensen worden ingezet om Tesla’s in elkaar te zetten, want robots moeten het complete productieproces over nemen. Of zoals Musk zegt: “Je kan geen mensen hebben in de productielijn, anders verlaag je de snelheid tot die van mensen.”

Geen tijd voor fouten

Of Musk echt de productiesnelheid zo snel kan verhogen is de vraag. Andere producenten die vergelijkbare aantallen produceren, hebben die productiekracht langzaamaan opgebouwd. Bij Tesla is geen tijd om tegenslagen op te vangen, de snelheid moet razendsnel omhoog, of anders zullen teleurgestelde ‘vroegboekers’ afzien van de koop. Musk zelf voorspelde bij de recente marktintroductie van de Tesla Model 3 al een ‘manufacturing hell’.

Investeringen

Om die snelheid te verhogen heeft Tesla geld nodig. Deze week werd bekend dat er op korte termijn 1,5 miljard dollar moet worden opgehaald. Een hoop geld, al kregen de Amerikanen in maart al razendsnel 1,4 miljard dollar bijeen gesprokkeld.