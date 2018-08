Tesla wil niet langer beurgenoteerd zijn, meldt Musk

Elon Musk weet zelfs tijdens de komkommertijd in het nieuws te komen. In een korte tweet meldde de topman van Tesla dat hij zijn bedrijf van de beurs wil halen



In één kort regeltje – je zou het haast over het hoofd zien – twitterde Elon Musk dat hij van plan is zijn bedrijf Tesla van de beurs te halen. Voor een prijs van 420 dollar per aandeel wil hij de aandelen terugkopen. Dat betekent dat Musk ruim 71 miljard dollar moet overleggen. Best een hoop centen voor een bedrijf dat louter rode kwartaalcijfers noteert.

Aandeelhoudersvergadering

De reden om van de beurs te verdwijnen is volgens Musk om meer rust binnen zijn bedrijf te genereren. In een interne memo schrijft hij immers dat hij niet opgejaagd wil worden door de noodzaak ieder kwartaal de bedrijfsresultaten naar buiten te brengen. Ook zal de fluctuatie in aandelenprijzen het personeel van Tesla afleiden. Zij zijn immers ook allemaal aandeelhouders. De CEO wil zich op de lange termijn richten en daar past de huidige beursnotering niet bij. Een speciale aandeelhoudersvergadering moet uitwijzen of de aandeelhouders achter de plannen van Musk staan.



Opvallend genoeg wist een aantal uur voor het verschijnen van de tweet de Financial Times te vertellen dat een Saudische investeerder 3 tot 5 procent van de Tesla-aandelen heeft gekocht.



Beeld: Brad Holt, Flickr.com