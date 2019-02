Tesla verandert type-aanduidingen: 100D en P100D verdwijnen

Nu de Tesla Model S en X niet meer leverbaar zijn met 75 kWh-batterijpakket zijn er nog twee sportieve varianten over: de 100D en P100D. Ze krijgen binnenkort allebei een andere naam.

Waar de 100D de nadruk legt op een groter rijbereik, daar stipt de P100D graag z’n snelle acceleratie aan. De Tesla Model S 100D kan op papier (NEDC-meetcyclus) op één stekkerlading 632 kilometer ver reiken, terwijl de Model S P100D hooguit 613 kilometer bereik heeft. Daar staat tegenover dat de P100D in slechts 2,7 seconden van nul naar honderd schiet. Lang leve de ‘Ludicrous-mode’. De 100D raffelt een vergelijkbare sprint in 4,3 tellen af. Bij de Tesla Model X een zelfde verhaal; je kiest óf voor extra actieradius óf extra snelheid.

Geen nummers, maar namen

Voor de consument is – nu de 75D niet meer leverbaar is – niet altijd duidelijk wat nu de verschillen zijn en daarom past Tesla de benamingen aan. De Tesla Model S 100D en Tesla Model X 100D gaan voortaan door het leven als Tesla Model S en Tesla Model X. Zonder achtervoegsel dus. De sportievere P100D heet voortaan ‘Performance’ of ‘Performance with Ludicrous Mode’, afhankelijk of de software een razendsnelle acceleratie toelaat.

Scherpere prijs

In thuisland Amerika verlaagt Tesla bovendien de prijzen van de Model S en Model X. Bovenop de eerder aangekondigde verlaging met 2.000 dollar komt nog eens 1.000 dollar extra. De verlaging is nodig omdat het eerder geldende belastingvoordeel van 7.500 dollar sinds dit kalenderjaar niet meer geldt. Momenteel bedraagt het belastingvoordeel in de VS nog 3.750 dollar, maar dat wordt deze zomer gehalveerd naar 1.875 dollar. Per 1 januari 2020 verdwijnt het overheidssteuntje in de rug compleet. Door de prijzen naar beneden te schroeven, hoopt Tesla zichzelf niet uit de markt te prijzen.