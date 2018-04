Tesla stoomt volop door: start bouw Model Y al over 1,5 jaar

Je zou zeggen dat Tesla wel wat anders aan het hoofd heeft dan de productie opstarten van een nieuw model. Toch gaan de Amerikanen in november 2019 aan de slag met de nieuwe Model Y.

Tesla doet het anders dan alle andere autobedrijven. Een stuk risicovoller. Zo bouwde Tesla nooit voorproductiemodellen voor haar Model 3. Goed beschouwd is de ‘early adopter’ het proefkonijn. Bij de Tesla Model 3 zijn dat er bijna een half miljoen, want zoveel mensen hebben ingetekend op de ‘poor man’s’ Tesla. In de Verenigde Staten kost de elektrische auto namelijk net geen 40.000 dollar. Een koopje als je het vergelijkt met de Tesla Model S. Tesla liet bovendien dus massaal mensen de Model 3 bestellen, waarna het eens ging kijken of de fabriek het wel aankon. Het resultaat is een behoorlijke vertraging in de fabricage van de Model 3, waardoor nu snel 5.000 auto’s per week van de band moeten rollen om toch aan een flinke jaarproductie te komen.

S, 3, X, Y

Datzelfde Tesla stelt de komst van de Model Y – de vier eerste modellen moeten immer S, 3, X, Y spellen – door de tegenslagen niet uit, het nieuwe model moet al vanaf november 2019 in productie gaan. Gewoon in de fabriek in Fremont, Californië, waar nu pas een ‘handjevol’ Model 3’s van de band zijn gerold. In Fremont zouden met gemak 500.000 auto’s per jaar geproduceerd kunnen worden, volgens Tesla. Elon Musk zei in februari zelfs dat zijn bedrijf wel 1 miljoen Model Y’s per jaar aankan in de toekomst. Wanneer dat precies is, vertelde de topman er niet bij. De Model Y zal deels ook in China gebouwd worden. Die productiestart staat echter pas voor 2021 gepland en volgens persbureau Reuters gaat het om eerst tienduizenden auto’s per jaar. Zeker geen honderdduizenden dus.

Compacte SUV

De Model Y zal op hetzelfde platform staan waar de Model 3 op wordt gebouwd. De compacte SUV wordt dus ook als directe broer van de Model 3 beschouwd. De Model Y belooft technisch echter vooruitstrevender te zijn dan de huidge Tesla-modellen. De computer aan boord is krachtiger en de verwachting is ook dat de Autopilot verder evolueert. Als de Model Y is gelanceerd is Tesla voorlopig nog niet klaar, want de Tesla Semi en nieuwe Roadster staan ook al in de planning.