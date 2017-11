Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van maandag 20 november: ‘Special Option Package’ maakt razendsnelle Tesla Roadster nog rapper, Volkswagen investeert 22,8 miljard euro in vijf jaar tijd en zevenzits Lexus RX 450hL komt naar Nederland.

Tesla Roadster met ‘Special Option Package’ is nog sneller

De Tesla Roadster die het bedrijf van excentrieke topman Elon Musk onlangs onthulde, moet als snelste productiewagen ooit door het leven gaan. Toch komt er straks een versie op de markt die nóg rapper is. Met het ‘Special Option Package’ kan de 0-100 km/u sprint nog sneller dan in in 1,9 seconden worden afgelegd. De nieuwe Tesla Roadster die recent werd getoond maakt indruk met een 200 kWh groot accupakket een elektrische actieradius van circa 1.000 kilometer.

Volkswagen investeert 22,8 miljard euro in vijf jaar

Tussen 2018 en 2022 investeert Volkswagen 22,8 miljard euro in haar fabrieken en in de ontwikkeling van nieuwe modellen en modulaire platforms. Zo wordt de fabriek in Zwickau omgebouwd tot een productiefaciliteit voor elektrische auto’s. De Volkswagen I.D. moet hier vanaf 2020 van de band rollen. De investering in het MEB-platform maakt het mogelijk om straks elektrische voertuigen te bouwen met een actieradius tussen de 400 en 600 kilometer tegen de prijs van een vergelijkbare dieselauto. Op het MEB-platform kunnen zowel compacte modellen als zevenzitters worden gebouwd en alle formaten daar tussenin.



Zevenzits Lexus RX 450hL komt naar Nederland

De vernieuwde Lexus RX zal voortaan ook met drie zitrijen worden aangeboden, aldus de Japanners op de aankomende Los Angeles Auto Show. En het mooie is; dat uitgerekte model – er komen namelijk centimeters bij om de extra zitrij te kunnen herbergen- zal ook in de Nederlandse showrooms komen te staan. De Lexus RX 350L en de hybride RX 450hL zullen dankzij de derde zitrij naar verwachting als zevenzitters door het leven gaan.