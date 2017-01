Carros nieuwsflash: Tesla Motors, Audi en autoverkoop 2016

Carros nieuwsflash van woensdag 4 januari: Tesla Motors boert goed, nieuwverkoop in een tijdelijke dip en Audi Q8 zet ‘bankzitters’ achter het stuur.

Tesla Motors haalt afleverdoel niet, maar breekt wel record

Tesla Motors had graag in 2016 in totaal 80.000 auto’s afgeleverd, maar bleef door ‘korte termijn productievraagstukken’ steken op 76.230 stuks wereldwijd. Hoewel Tesla haar gestelde doel voor 2016 niet heeft gehaald, meldde het dat het bijna 84.000 auto’s produceerde in het afgelopen jaar. Dat is een toename van 64 procent ten opzichte van 2015. In het laatste kwartaal van 2016 rolden zelfs haast 25.000 auto’s van de band.



Nieuwverkopen dalen, occasions in de lift

Nog meer verkoopcijfers. In Nederland zijn over het afgelopen jaar 382.825 nieuwe personenauto’s verkocht. Dat is iets hoger dan de voorspelde 380.000 maar 15 procent minder dan een jaar geleden. De afname heeft alles te maken met de veranderende bijtellingsregels. Eind 2015 wilde de zakelijke rijder de verscherpte bijtellingsregels voor zijn, terwijl eind 2016 juist gewacht werd op het nieuwe algemene bijtellingstarief van 22 procent van 2017. Dat is toch weer lager dan het bijtellingstarief van 25 procent dat voor veel nieuwe auto’s in 2016 van kracht was. Het aantal verkochte occasions zat vorig jaar wel in de lift, dat aantal steeg naar 1.128.313, een toename van 4,5 procent.



Audi Q8 richt zich vooral op ‘achterbankzitters’

In 2018 komt de Audi Q8 op de markt en in aanloop daarop zien we volgende week in Detroit de conceptversie van de meest luxe SUV in het aanbod staan. De topman van Audi, Rupert Stadler, denkt dat de Q8 vooral weggelegd is voor Audi A8 rijders. “Ik kan mij voorstellen dat een (hoge) manager doordeweeks naar het werk wordt gereden in een Audi A8 en dat ze dan in het weekeinde zelf rijden in hun Q8”. De Audi Q8 leent zowel bij z’n ‘zusje’ de Q7 als bij de Audi A8.