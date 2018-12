Tesla Model Y krijgt derde zitrij

De Tesla Model Y wordt in maart volgend jaar onthuld. Uit gelekte documenten blijkt dat een zevenzits configuratie optioneel is.



Tesla is bijna ‘S3XY’, want na de Model S, Model X en Model 3 wordt komend voorjaar naar verwachting de Model Y onthuld. De compacte SUV, vanzelfsprekend volledig elektrisch, zal op hetzelfde platform als de Model 3 staan, maar belooft technisch vooruitstrevender te zijn. Richting de onthulling wordt steeds meer bekend over het model en uit gelekte documenten blijkt dat er een derde zitrij te bestellen is. Daarmee lijkt de Model Y een zevenzitter te worden.



Productiestart in 2020

Inmiddels is ook bekend dat de productiestart in juni 2020 plaatsvindt in Gigafactory 1 in de Amerikaanse staat Nevada. Na een opstartperiode moet de fabriek in september van dat jaar 2.000 Model Y’s per maand uitspuwen en aan eind 2020 zelfs 7.000 stuks op maandbasis. De Model Y rolt bovendien van de band in de Gigafactory 3 in China. Daar zullen vanaf februari 2021 zo’n 5.000 eenheden per maand worden geproduceerd.