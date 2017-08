De eerste Tesla Model S stationwagon is bijna een feit

Een Britse Tesla Model S-eigenaar vindt zijn auto te klein. Zijn honden kunnen immers niet mee. De oplossing is echter gevonden; hij laat z’n auto ombouwen tot stationwagon.

Vandaag werd bekend dat een groep Amerikaanse Porsche-rijders een kleine vergoeding van de Duitse autobouwer krijgt als compensatie voor het lichte interieur van hun auto. Door de weerspiegeling worden ze namelijk verblind en dat vonden ze zo gevaarlijk dat ze maatregelen van Porsche eisten. Porsche gunt de azijnzeikers nu 50 tot 175 dollar, zodat ze een zonnebril kunnen kopen.

Stationwagon

In hetzelfde rijtje van ‘het kan niet gekker?’ past een Brit die zijn Tesla Model S te klein vindt. De hondenliefhebber kan z’n trouwe viervoeters er potverdrie niet in kwijt. Dus wat doet de Model S-eigenaar? Hij snort een specialistisch Brits bedrijfje op dat z’n Tesla kan omtoveren tot een one-off: ’s werelds eerste Model S stationwagon.

Ervaring

Het eindresultaat is nog niet te aanschouwen – de auto wordt ‘as we speak’ getransformeerd tot stationwagon – maar er is wel al een kleimodel gespot. En dat tafelmodelletje ziet er zo goed uit dat Elon Musk maar eens na moet denken over een extra carrosserievariant. Het team dat de Model S ombouwt, bestaat onder meer uit auto-ontwerpers die eerder bij Lotus, Jaguar Land Rover en McLaren hebben gewerkt. Voor de uitbouw van de Model S wordt koolstofvezel gebruikt, waardoor de stationwagon licht van gewicht blijft. Bovendien blijkt uit windtunneltests dat de aerodynamica is toegenomen. Uiterlijk in november moet de Tesla Model S stationwagon klaar zijn.