Tesla Model 3 Performance gaat de strijd aan met BMW M3

Zo traag als de Tesla Model 3 uit de fabriek rolt, zo snel moet een nieuwe sportieve variant op de auto worden. Topman Elon Musk spreekt van een BMW M3-concurrent. Maar dan sneller en scherper sturend.

Dat fabricage van de Model 3 zo moeizaam verloopt, weerhoudt Tesla niet om nieuwe varianten van het geplaagde model te bedenken. Zo verklapte CEO Elon Musk dat er ook een vierwielaangedreven versie van de Model 3 uitkomt. Die auto moet zo’n 5.000 dollar meer kosten dan de reguliere Model 3 (35.000 dollar in de Verenigde Staten) en dan heb je de beschikking over een elektrisch aangedreven actieradius van 500 kilometer. De sprint van nul naar honderd verloopt in 4,5 tel.

Twee motoren

Er komt eveneens een vierwielaangedreven Performance-versie op de markt. Met z’n nul naar honderd in 3,5 seconde wil Tesla de strijd aangaan met de BMW M3. De Amerikaan moet ongeveer net zo duur worden als de Duitser en krijgt twee elektromotoren aan boord. Musk beweert dat de Performance Model 3 zeker 15 procent sneller is dan de BMW M3 en een betere ‘handling’ heeft. Maar nu belooft Musk wel vaker wat. De Model 3 Performance zou al vanaf juli leverbaar moeten worden.