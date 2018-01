Tesla Model 3-kopers moet langer op hun auto wachten

2018 wordt een razend spannend jaar voor Tesla nu de productie van haar Model 3 meer vertraging oploopt.

Tesla was terecht trots op de ruim 400.000 bestellingen van haar Model 3 die het in no-time kreeg. Nu hangt dat aantal echter als een molensteen om de nek, want hoe krijg je de productie van zo’n nieuw model razendsnel op gang? In het laatste kwartaal van 2017 werden slechts 1.550 Model 3’s afgeleverd, en dat zijn er 4.100 minder dan analisten dachten. Het derde kwart van 2017 liet een vergelijkbaar beeld zien: niet 1.500, maar slechts 220 auto’s werden afgeleverd.

Achter de feiten aanlopen

Een flinke groeispurt in de productie de komende maanden zou de achterstand nog wel weg kunnen werken, maar juist het tegenovergestelde staat te gebeuren. In het eerste kwartaal van dit nieuwe kalenderjaar wil Tesla 5.000 Model 3’s per week van de band laten rollen. In plaats daarvan worden er wekelijks slechts 2.500 geproduceerd; de helft dus. Aan het einde van het tweede kwartaal, zo tegen de zomer, moeten er dan echt 5.000 auto’s per week de band verlaten.

Geduldige klanten?

In totaal leverde Tesla in 2017 het aantal van 1.770 Model 3’s af. Na het eerste kwartaal van dit jaar komen daar hooguit 32.500 stuks bij. Dat betekent dat in het voorjaar nog altijd circa 370.000 mensen op hun Tesla Model 3 zitten te wachten. En of ze allemaal even geduldig zijn?