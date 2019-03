Tesla Model 3 is Europees verkooptopper

Dat de Tesla Model 3 sinds kort ook op ons continent te koop is, is duidelijk terug te lezen in de verkoopcijfers. In februari werden er in Europa liefst 3.657 stuks besteld, waarmee het de populairste EV is.

Uit gegevens van Jato Dynamics blijkt dat hybrides, plug-in hybrides en EV’s in Europa goed worden verkocht. In de februarimaand bleek dat 6,5 procent van alle verkochte auto’s een batterijpakket aan boord had. Vooral de verkoop van EV’s groeit hard, want ten opzichte van februari 2018 verlieten er 92 procent meer elektrische auto’s de showroom. Het meest gewild was de Tesla Model 3, want de nieuwkomer kreeg liefst 3.657 keer een nieuwe eigenaar. Daarmee laat de veelbesproken Amerikaan onder meer de Renault Zoe, Nissan Leaf, BMW i3 en de Hyundai Kona achter zich.

Dalende verkopen

Met de Europese autoverkopen in het algemeen gaat het niet zo goed. Al zes maanden op rij is er een daling te zien. Vooral diesels moeten het ontgelden. Aan de Roemen ligt het niet, want die kochten februari bijna 36 procent meer auto’s. In ons land daalde de februari-verkopen flink (-14,6 procent), waarschijnlijk het gevolg van naar voren gehaalde registraties eind vorig jaar. Om te profiteren van scherpe bijtellingstarieven werden in de laatste maanden van 2018 voornamelijk EV’s op naam gezet.