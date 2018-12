Tesla Model 3 in februari in Nederland vanaf 58.800 euro

Na twee jaar wachten maakt de Tesla Model 3 begin volgend jaar dan eindelijk de overstap naar ons land. De goedkoopste versie kost voorlopig 58.800 euro, later volgen scherper geprijsde varianten.



In eerste instantie is de Tesla Model 3 in ons leverbaar als vierwielaangedreven Long Range en als Performance. Eerstgenoemde reikt op één batterijlading maximaal 544 kilometer ver, terwijl de Performance met 530 kilometer een iets kleine actieradius heeft. Bij de Performance-versie draait het vooral om razendsnelle sprintjes; in 3,7 tellen schiet je vanuit stilstand naar 100 km/u. De Long Range doet daar 4,8 seconden over. Voor de Performance betaal je dan ook aanzienlijk meer: 69.700 euro, terwijl de Long Range 58.800 euro kost.



Opties

De Long Range wordt standaard voorzien van 18-inch wielen, al staan 19-inch exemplaren op de optielijst. De Performance staat van huisuit op 20-inch wielen. Voor de lakkleur Solid Black betaal je niets bij, maar gaat je voorkeur uit naar Midnight Silver, Deep Blue, Multi Coat Red of Pearl White dan moet je de optielijst raadplegen.

Autopilot

De bekende Autopilot is vanzelfsprekend aan boord van beide Model 3-varianten, al kun je pas alle opties van de automatische rijhulp gebruiken als je voor de ‘enhanced autopilot’-module kiest. Die is met 5.300 euro niet bepaald een koopje.