Tesla Model 3 wordt handgebouwd. En dat is niet om exclusief te zijn

De Tesla Model 3 wordt momenteel handgebouwd. Tesla heeft namelijk problemen met de productiestart.



De productie van de Tesla Model 3 is inmiddels gestart. En dat was hard nodig, aangezien er bijna 400.000 exemplaren van zijn besteld. De eerste maanden zijn er slechts een handjevol Model 3’s van de band gerold. De topman van Tesla, Elon Musk, voorspelde 1.500 auto’s voor september als opmaat naar 20.000 stuks in december. Afgelopen maand kwam Tesla tot slechts 260 exemplaren. De belabberde september-maand is het gevolg van opstartproblemen. Verschillende productiesystemen konden moeilijk aan de praat worden gebracht. Doordat de volautomatische assemblagelijn niet functioneerde, moesten de eerste auto’s met de hand in elkaar worden gezet.

Achterwielaandrijving

Hoewel Tesla de afgelopen maand slechts 20 procent van het productiedoel haalde, komt de echte druk er de komende maanden op te liggen als er hogere maandtotalen worden verwacht. De jaarproductie voor 2018 is immers op 500.000 auto’s vastgesteld. De komende tijd worden eerst de achterwielaangedreven varianten geproduceerd die simpeler te bouwen zijn. Later vangt de productiestart van modellen met vierwielaandrijving aan. Musk waarschuwde al dat kopers op korte termijn moeten bestellen als ze hun auto nog voor 2019 geleverd willen hebben. Een performance-versie wordt medio 2018 verwacht.

Tesla houdt ook de personaliseringsmogelijkheden beperkt voor de Model 3. Waar de Model S meer dan 1.500 configuraties kent, daar zal de Model 3 niet meer dan 100 variaties kennen.