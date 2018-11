Tesla meest gegooglede automerk in Nederland

Veygo, een verzekeringsmaatschappij uit het Welshe Cardiff, zocht uit welke automerken de zoekmachine van Google domineren per land. Absolute topscorer blijkt Toyota.



Een jaar lang volgde de Britse verzekeringsmaatschappij Veygo de zoekmachineresultaten in 171 landen. Ze keek naar welk automerk het beste scoorde in Google. Als absolute overwinnaar komt Toyota uit de bus, want in liefst 57 landen zocht men het vaakst naar het Japanse merk. Per maand werd bovendien wereldwijd gemiddeld 7,8 miljoen keer naar Toyota gezocht. Ook Honda (7 miljoen) en Ford (6,4 miljoen) bleken populair.



Duitse luxe

Op plek twee en drie binnen de zoekmachinefavorieten vinden we respectievelijk BMW en Mercedes-Benz terug. De Duitse luxemerken waren in 25 om 23 landen het meestgeliefd in Google. Verder scoorde Lamborghini goed (12 landen) en Tesla (7 landen). De Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s domineerde onder meer in ons eigen land de zoekmachines, net als in Noorwegen en Hong Kong.

Chauvinisme?

Wie zou verwachten dat lokale automerken ook het meest worden gezocht per land, heeft het mis. In Italië staat Ferrari of Fiat niet bovenaan de lijst, maar Volkswagen. En in de VS? Ford, Chrysler of Dodge? Welnee! Toyota. Slechts in vijf autoproducerende landen zocht men het meest naar een merk van eigen bodem. In Frankrijk was Renault de topper, in Duitsland Mercedes-Benz en in Zweden Volvo.