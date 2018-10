Tesla maakt winst – echt waar – en daagt Uber uit

Nadat er de laatste tijd flink wat negatief sentiment heerste rondom Tesla, kunnen de Amerikanen weer eens goed nieuws melden: het afgelopen kwartaal kon het een winst van 312 miljoen dollar bijschrijven.

Na vertragingen in de productie van de Model 3, kreeg Tesla eerder dit jaar nóg een mokerslag te verwerken. Eentje die topman Elon Musk z’n bedrijf zelf aandeed door op Twitter te melden dat een beursnotering van Tesla niet langer gewenst was. Musk is inmiddels bestuursvoorzitter af, maar nog altijd het gezicht van Tesla. Gisteren kon Musk eens positief nieuws aan de wereld overleggen. Voor het eerst in twee jaar maakt z’n onderneming een kwartaalwinst. Best een stevige ook, want er kon 312 miljoen dollar in zwarte cijfers geschreven worden. Met de productie zit het inmiddels ook weer aardig goed, want in de laatste drie maanden produceerde Tesla 80.000 voertuigen. Meer dan de helft daarvan was een Model 3.



Musk zou Musk niet zijn als hij bij het perspraatje een boude uitspraak deed. Volgens Musk gaat Tesla z’n vizier richten op Uber met taxidiensten. Het doel is te gaan werken met zelfrijdende auto’s.