Tesla lanceert eindelijk betaalbare basisversie Model 3

Slim als Tesla is, startte het de verkoop van haar veelgevraagde Model 3 met de duurste varianten. In de VS is nu eindelijk ook de basisversie te koop. Voor de beloofde 35.000 dollar mag hij mee naar huis.

Eerst maar even een bijzonder feit. Liefst 82 procent van alle Tesla Model 3-kopers bestelde zijn auto zonder een testrit te hebben gedaan. Een groot deel heeft wellicht niet eens een showroom van binnen gezien, want 78 procent bestelde de auto online. En dan heb je het toch over een auto van meer dan 40.000 dollar. Wat wellicht helpt is dat je een gekochte Tesla binnen 7 dagen of 1.000 mijl terug kan brengen en dan het complete aankoopbedrag terug krijgt.

Basisversie

Inmiddels is ook de instapversie van de Tesla Model 3 in de Verenigde Staten geïntroduceerd. De auto start bij 35.000 dollar en daarmee houdt Tesla woord. De basisvariant heeft een actieradius van dik 350 kilometer en sprint binnen zes tellen van nul naar honderd.

Tesla Model 3 Standard Range Plus

Net boven de 35.000 dollar kostende basis-Tesla, komt het merk in het thuisland ook met een Model 3 die 37.000 dollar kost. Deze Model 3 Standard Range Plus sprint in een paar tienden sneller van nul naar honderd en biedt een actieradius van ruim 380 kilometer op één stekkerlading. Daarnaast beschikt de ‘Standard Range Plus’ over elektrisch bediende voorstoelen die in 12-standen zijn te zetten en een hoogwaardige afwerking kennen. Ook is het audiosysteem beter dan in de basisversie. Gezien de meerprijs van slechts 2.000 dollar lijkt Tesla de consument vooral te willen lokken naar deze één-na-goedkoopste variant.

Het is nog niet bekend wanneer de basisversie van de Tesla Model 3 naar Nederland komt. Evenmin is er al een Nederlandse vanafprijs gepubliceerd.