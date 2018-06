Tesla laat informatie los over haar pick-up truck

Een week of drie na het onthullen van het haar vijfjarenplan is Tesla weer in het nieuws. Ditmaal draait het om de eerste pick-up truck van het merk. Of beter gezegd pick-up trucks.

Bij Tesla is het nooit saai. Na de voortslepende soap rondom de productie van de Model 3 stonden de Amerikanen vorige maand vol in de aandacht om haar vijfjarenplan en een week later om een ‘raketgestuwde’ versie van de toch al zeer snelle aankomende Roadster. Nu draait het bij Tesla alweer om een andere nieuwkomer: haar eerste pick-up truck.

Elektrisch gereedschap

De auto moet ongeveer net zo groot worden als de Ford F-150 of de Chevrolet Silverado; twee populaire auto’s met laadbak in de VS. Vanzelfsprekend krijgt de pick-up truck van Tesla vierwielaandrijving mee, maar dan wel op basis van twee elektromotoren. Volgens de topman van Tesla, Elon Musk, krijgt de stekker-pick-up truck een enorm koppel mee. Hoeveel precies is niet bekend, maar wij schatten in dat de barrière van 1.000 Nm met gemak wordt geslecht. De auto komt met dempers die zich automatisch aanpassen aan het laadgewicht en met camera’s rondom. De 4×4 kan zich automatisch inparkeren. Ook heel handig voor werklui die de pick-up truck gaan rijden: je kunt je elektrische gereedschappen er meteen op aansluiten.



Giga-truck

Als de pick-up truck een succes wordt, lijkt de weg vrij voor een tweede pick-up truck. Logischerwijs zou dat een klein broertje worden van het eerste werkpaard, maar Elon Musk zou Musk niet zijn als de tweede variant groter wordt. Veel groter. In de laadbak zou een forse Ford F-150 passen, zo suggereert eerder verschenen beeld. Musk beschreef een dergelijk monster al als ‘een pick-up truck die een pick-up truck kan dragen’. De basis zou de Tesla semi kunnen vormen; de elektrische vrachtwagen van Tesla. Zo’n gigantische pick-up truck zou overigens niet nieuw zij. Het Amerikaanse Navistar International produceerde in het vorige decennium al de monsterlijke XT.