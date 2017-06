Na de Tesla Model S, X en 3 is eind 2019 ook Model Y gereed. Dan kan Elon Musk eindelijk met z’n modelaanbod ‘S3XY’ spellen.

Elon Musk weet z’n producten goed te verkopen met klinkende features als de ‘Autopilot’ en ‘Ludicrous Mode’. Een vergelijkbare aanlokkelijke naam heeft hij altijd in gedachten gehad voor het Tesla modelaanbod. Na de S,3 en X, mist alleen nog de ‘Y’ om S3XY te spellen. Die malle Musk toch.

Tesla Model Y

De ontbrekende Model Y lijkt eind 2019 of begin 2020 z’n opwachting te maken. Het moet een compacte SUV of crossover worden met een paar opvallende ontwerpeigenschappen. Zo zijn er in het eerste teaserbeeld geen zijspiegels te ontdekken. Kleine camera’s nemen hun plaats in. Momententeel is dat nog verboden, maar wellicht is de wetgeving op dat vlak in een aantal jaar aangepast. De auto wordt vanzelfsprekend volledig elektrisch aangedreven en staat op een eigen platform.

Snellere computers

Verder lijkt zeker dat de Model Y beschikt over flink meer rekenkracht dan de huidige Tesla-modellen. Daarmee moeten de Autopilot-functies geavanceerder worden en komt echt autonoom rijden weer een stapje dichterbij.

Pick-up

Hoewel de naam ‘S3XY’ nu is gespeld, houdt Tesla niet op met het introduceren van nieuwe modellen. Er komen nog een pick-up en een vrachtauto aan in de nabije toekomst. Musk zou Musk niet zijn als die nieuwkomers eveneens catchy namen of aanduidingen krijgen.