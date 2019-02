Tesla doet weer maf: Sentry Mode en Dog Mode

Iedereen met een Tesla gebouwd in oktober 2016 of later kan binnenkort gebruik maken van twee nieuwe features; Sentry Mode en Dog Mode.

De topman van Tesla, Elon Musk, is erg actief op Twitter. Wie z’n berichtjes beantwoordt, krijgt niet zelden een reactie terug. Of hij vertaalt goed advies naar verbeteringen voor z’n modellen. Zo vroeg een van z’n volgers voor een speciale beveiligingsfunctie omdat er al twee maal was ingebroken in de Tesla van z’n broer. Tesla bedacht daarop de ‘Sentry Mode’. Wie de nieuwe functionaliteit later deze maand via een over-the-air-update binnenhaalt, ziet de beveiliging van z’n Tesla flink toenemen. De acht camera’s die een Tesla rijk is, veranderen bij een naderend object in evenzoveel beveiligingscamera’s. De beelden die ze opnemen, worden bewaard, waarna de eigenaar bewijs uit alle hoeken heeft wie het op z’n auto heeft voorzien. Om te voorkomen dat er wordt ingebroken speelt het alarmsysteem van de Tesla Bach’s Toccata en Fugue in D Minor keihard af. Als dat niet afschrikt?

Dierenvriend

Een ander voorstel via Twitter was een update die het mogelijk maakt om honden veilig in een geparkeerde auto achter te laten. Tesla gehoorzaamt met een heuse ‘Dog Mode’ waarbij de radio en airconditioning aanblijven, ook al is de auto uitgeschakeld. Om te voorkomen dat bezorgde voorbijgangers op een snikhete zomerdag toch het raampje intikken om de zielige viervoeter te redden, verschijnt er op de centrale display van de Tesla dat de hond het goed maakt.