Een sportieve Opel kreeg in het verleden regelmatig de letters GSi mee. De Duitsers blazen die traditie nieuw leven in met de Opel Insignia GSi, liefst 260 pk sterk.

GSi staat bij Opel voor Grand Sport injection en de eerste Opels die de drie magische letters mochten voeren waren de Manta GSi en de Kadett GSi in 1984. Zij schopten het met hun 1,8-litermotor tot 115 pk. Ook de Kadett 2.0 GSi 16V (1988) en de Astra GSi (1993) werden als sportievelingen in de markt gezet, net als diverse Corsa-modellen. De voorlopig laatste Corsa GSi-versie verscheen in 2012 en was van de vierde generatie.



Sportieve jas

Nu is de Grand Sport injection terug en wel als Opel Insignia GSi. De nieuwe variant heeft een sportief jasje aangetrokken, gezien de spoiler, aangepaste achterbumper en luchtinlaten. In het interieur vinden we sportstoelen terug, een aan de onderzijde afgeplat stuurwiel met schakelpeddels, aluminium pedalen en een zwarte hemelbekleding.



Drift-modus

Een sportonderstel is eveneens van de partij. Het is afgesteld op basis van diverse snelle rondjes op de Nürburgring, waar Opel een eigen ontwikkelingscentrum voor zijn sportieve modellen heeft. De veren zijn ingekort, speciale schokbrekers gemonteerd en Brembo-remmen met vier zuigers aangebracht. Verder is de besturing directer geworden. De automatische achttraps transmissie laat de bestuurder de keuze uit drie rijmodi: Standard, Tour en Sport. Afhankelijk van de gekozen instelling reageren de besturing en het gaspedaal sneller. Voor wie eventjes wil spelen, is er de Competition-modus. De ESP wordt dan uitgeschakeld en kan er gedrift worden.



Gewichtsbesparing

Met de komst van Opel Insignia GSi, gaan de gedachten uit naar de Insignia OPC. Of we dat model nog zien terugkomen is nog maar de vraag, want volgens Opel is de nieuwe Insignia GSi op de Nordschleife van de Nürburgring duidelijk sneller dan de Insignia OPC van de vorige generatie. De GSi is namelijk GSi 160 kilogram lichter is dan een vergelijkbare Insignia OPC 2.8 V6 Turbo.



Diesel

De Opel Insignia GSi is voorzien van een viercilinder tweeliter turbobenzinemotor met 260 pk en 400 Nm trekkracht. De acceleratiecijfers die daarbij horen, bewaart Opel nog even tot de IAA van Frankfurt in september. Daar krijgen we waarschijnlijk ook meer te horen over een krachtige nieuwe dieselmotor, die op termijn moet volgen. In het vierde kwartaal van dit jaar is de nieuwe Opel Insignia GSi te bestellen in Nederland.