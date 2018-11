Terug van weggeweest: de Jeep Gladiator

In de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw bestond er al een Jeep Wrangler met laadbak. Die Jeep Gladiator is nu terug en net zo robuust als toen.



Een Jeep Wrangler met laadbak. In Nederland zit hooguit een eigenwijze veehouder of overenthousiast klusbedrijf daarop te wachten, maar in de VS is zo’n auto ‘hot’. Bovendien is de Jeep Gladiator – want zo heet de speciale versie – een waar icoon. In de jaren zestig tot en met tachtig van de vorige eeuw reed de Gladiator veel rond in landelijk Amerika.



Werkpaard

De Jeep Gladiator – gebouwd in Toledo, Ohio – kun je zien als het ultieme werkpaard. Offroad rijden voelt als z’n natuurlijke habitat en dan heb je ook nog 1,5-meter aan laadbak eraan hangen. Grappig detail; je kunt hem zelfs krijgen met een softtop. Nog meer lucht en ruimte nodig? De aluminium portieren zijn uitneembaar.



3,6-liter V6

Onder de motorkap huist een 3,6-liter Pentastar V6 benzinemotor met 285 pk. Later komt daar nog een 260 pk sterke 3,0-liter EcoDiesel V6 bij. De Gladiator is verkrijgbaar als Sport, Sport S, Overland en Rubicon.